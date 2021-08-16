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التموين: ضخ 231 مليون جنيه مستحقات عن فارق نقاط الخبز لشهر يوليو 2021

05:42 م الإثنين 16 أغسطس 2021
التموين: ضخ 231 مليون جنيه مستحقات عن فارق نقاط الخبز لشهر يوليو 2021

الخبز

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز، في حسابات كل منفذ وتشمل بقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 231 مليون جنيه عن شهر يوليو الماضي، وأكدت أن كل صاحب منفذ سواء بقالين أو جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية يمكنهم سحب مستحقاتهم غدًا الثلاثاء، بعد الساعه 12 ظهرًا من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

الخبز فارق نقاط الخبز وزارة التموين السلع التموينية

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