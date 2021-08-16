Masrawy logo white

رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء الصومال بمطار القاهرة

03:08 م الإثنين 16 أغسطس 2021
رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء الصومال بمطار القاهرة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمطار القاهرة الدولي، محمد روبلي، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الصومالي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس وزراء الصومال وصل القاهرة اليوم في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير التربية والثقافة والتعليم العالي، وعددا من المسئولين.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم خلال الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، ومحمد روبلي، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون خلال الفترة المقبلة، وآخر التطورات الاقليمية خاصة في منطقة القرن الأفريقي.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مطار القاهرة الدولي محمد روبلي

الخبر التالى:

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
101

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

233

متعافون اليوم

285358

إجمالي الإصابات

234114

إجمالي الوفيات

234114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا