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متحدث الحكومة: حصر أعداد العاملين في التعليم قبل الجامعي (بينهم المدارس الخاص)

03:05 م الإثنين 16 أغسطس 2021
متحدث الحكومة: حصر أعداد العاملين في التعليم قبل الجامعي (بينهم المدارس الخاص)

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه يتم حالياً حصر أعداد كل العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي، من حصل منهم على اللقاح، ومن لم يحصل، والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والصحة بهدف سرعة الإنتهاء من تطعيمهم، بمن فيهم العاملون في المدارس الخاصة.

وأضاف سعد، أنه يتم حالياً التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة، بهدف تطعيم كل العاملين في قطاع التعليم العالي، وكذلك الطلاب، لافتاً إلى أن وزارة الصحة ستوفر كل التطعيمات اللازمة، لتتولى الكوادر الطبية بوزارة التعليم العالي أعمال تطعيم العاملين في هذا القطاع وكذلك الطلاب، كما سيتم التنسيق بشأن تطعيم الطلاب المسافرين للتعليم في الخارج، وسرعة حصولهم على اللقاح.

وقال سعد: تمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أنه تم تطعيم أكثر من 90% من المسنين بدور الرعاية، والجهود مستمرة لتطعيم الباقين، في إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الصحة في هذا الإطار.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التعليم قبل الجامعي المدارس الخاصة

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