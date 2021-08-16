"الصحفيين": فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لاختيار أفضل الأعمال عام 2020

القاهرة- أ ش أ:

قررت نقابة الصحفيين فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية؛ لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن العام الماضي 2020 من السبت 21 أغسطس وحتى الخميس 9 سبتمبر 2021.

وأوضحت دعاء النجار المشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية عضو المجلس- في بيان، اليوم- أن المسابقة تشمل 12 فرعا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعا في الجوائز الخاصة تأتي على النحو التالي:

أولاً: مسابقة جوائز الصحافة المصرية تشمل التصويرالصحفي، الإخراج، الكاريكاتير، التحقيق الصحفي، الحملات الصحفية، الحوار الصحفي، التغطية الخارجية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة الرياضية، الصحافة الثقافية، الصحافة الفنية، صحافة الفيديو، وتبلغ قيمة الجوائز، الفائز الأول 15 ألف جنيه، الثاني 8 آلاف جنيه.

ثانياً: مسابقة الجوائز الخاصة تشمل جائزة الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة، جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي، جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة، جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي، جائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي، جائزة محمد عيسي الشرقاوي "للتغطية الخارجية"، جائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية، جائزة حسين عبدالرازق في "الصحافة الاستقصائية"، جائزة مصطفى شردي في المقال السياسي، جائزة منير كنعان للإبداع الفني (الرسم)، جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية، جائزة صحافة المرأة، جائزة صحافة البيئة، وتبلغ قيمة الجوائز الفائز في كل جائزة على 5 آلاف جنيه، ويمنح الفائز الأول في جائزة مجدي مهنا 6 آلاف جنيه، ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه.

كما يمنح الفائز الأول في جائزة البيئة 6 آلاف جنيه، ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه، ويمنح الفائز الأول في جائزة محمد عيسي الشرقاوى 6 آلاف جنيه، ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه، ويمنح الفائز في جائزة سمير عبد القادر 10 آلاف جنيه، ويمنح الفائز في جائزة حسين عبدالرازق 10 آلاف جنيه.

ثانياً: مسابقة الجوائز الخاصة تشمل جائزة الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة، وجائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي، وجائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة، وجائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي، وجائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي، وجائزة محمد عيسي الشرقاوي "للتغطية الخارجية"، وجائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية، وجائزة حسين عبدالرازق في "الصحافة الاستقصائية"، وجائزة مصطفى شردي في المقال السياسي، وجائزة منير كنعان للإبداع الفني (الرسم)، وجائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية، وجائزة صحافة المرأة، وجائزة صحافة البيئة، وتبلغ قيمة الجوائز يحصل الفائز في كل جائزة على 5 آلاف جنيه، ويمنح الفائز الأول في جائزة مجدي مهنا 6 آلاف جنيه، ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه، ويمنح الفائز الأول في جائزة البيئة 6 آلاف جنيه، ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه، ويمنح الفائز الأول في جائزة محمد عيسي الشرقاوي 6 آلاف جنيه، ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه، ويمنح الفائز في جائزة سمير عبد القادر 10 آلاف جنيه، ويمنح الفائز في جائزة حسين عبدالرازق 10 آلاف جنيه.

وتشترط المسابقة للمتقدمين ليها أن يكون عضوا مقيدا بجدول المشتغلين أو جدول تحت التمرين، وأن يكون مسددا ً للاشتراك السنوي، وألا يكون عضوا بمجلس النقابة أو لجنة التحكيم، وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية طبقا لقانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقدمه للمسابقة، وأن تكون المادة المقدمة للمتسابق قد نشرت خلال الفترة بين أول يناير 2020 وحتى ديسمبر 2020، وفي حالة المواد المتتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد، ولا يجوز للمتسابق أن يتقدم لأكثر من فرعين من فروع المسابقة، ولا يحق له التقدم بأكثر من عملين في الفرع الواحد كما لا يجوز له أن يتقدم بنفس العمل لأكثر من فرع .

كما يشترط أن تكون الأعمال المقدمة قد نشرت في إحدى الصحف المصرية القومية أو الحزبية أو الخاصة المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، أو في إحدي نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويجوز لمجلس النقابة قبول أعمال صحفية بالمسابقة من صحف ومواقع الكترونية من غير المعتمدة لديها بقرار من المجلس، ويشترط أن تلتزم المادة المقدمة بميثاق الشرف الصحفي، وألا تنطوي على ألفاظ أو معان تتناقض مع ما ينص عليه الميثاق.

ويسحب المتقدم للفرع أو الجائزة استمارة اشتراك من سكرتارية النقابة بالدور الأول مقابل 50 جنيها، وتقدم الأعمال في ملف به أصل و 4 صور من كل عمل مكتوبة بالكمبيوتر ولا تحمل اسم المحرر أو جريدته، ويرفق المتقدمون في فرع الإخراج الصحفي (4 نسخ) من أعداد الصحف ويقدم المتسابقون في فرع التصوير (4 نسخ) من الصحف التي نشرت الصور مع أصول الصور ويقدمون ومعهم الصحفيون بوكالة أنباء الشرق الأوسط شهادة من رئيس التحرير أو من ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم، ويرفق المتقدم لفرع التصوير(4) أقراص مدمجة.C.D بمحتوى الصور، ويقدم المتسابقون في فرع صحافة الفيديو (4) أقراص مدمجة C.D بها الفيديو المتقدم للمسابقة وشهادة من رئيس التحرير أو من ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم، وصورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه النقابة.​