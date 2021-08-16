شقق في إمبابة وبالتقسيط.. الإسكان تعلن التفاصيل

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح مرحلة جديدة من شقق منطقة أرض مطار إمبابة، بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% على مدة سداد تصل إلى 30 سنة.

وكانت الهيئة طرحت المرحلة الأولى من المشروع العام الماضي، بإجمالي 820 وحدة بمساحات تتراوح بين 83 إلى 100 متر.

ووصل سعر المتر في الطرح الأول لكل المساحات لـ4940 جنيها، حيث يصل سعر الـ90 مترا لـ 444 ألفا و600 جنيه، والوحدة الـ87 مترا سجلت 438 ألف جنيه.

وجاءت شروط الحجز على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد

- يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصى عليه بقرار وصاية .

- لم يسبق للمتقدم او ألحد أفراد اسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء الحجز / التخصيص .

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكنى فقط".

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع علي كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.​