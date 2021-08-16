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للتأكد من جودة السلع.. التموين: تحرير 378 محضرا في الأوكازيون

02:03 م الإثنين 16 أغسطس 2021
للتأكد من جودة السلع.. التموين: تحرير 378 محضرا في الأوكازيون

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين، إن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، واصل حملاته على المحال المشاركة في الأوكازيون للتأكد من جودة ‏السلع المعروضة، ووضع سعرين للسلعة الواحدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، وأسفرت ‏الحملات عن تحرير محضر عدم إعلان، و271 محضرا بدون ‏تصريح، و 98 أوكازيون وهمي.

وقال عبدالمنعم خليل، القائم بإعمال قطاع التجارة ‏الداخلية، إن القطاع ينسق جيدًا مع ‏مديريات التموين لمتابعة المحال المشاركة في الأوكازيون، مشيرًا إلى أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون حتى الآن ‏وصل إلى 2684 محالا متنوعا ما بين الملابس والأدوات المنزلية ‏وكذلك محال بيع الأحذية.

وكشف التقرير المرفوع من القطاع ‏ لوزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن القاهرة تصدرت المحال المشاركة في الأوكازيون ‏بعدد إجمالي 1147 محال منهم 21 محال قطاع أعمال، تليها ‏الجيزة بـ 382 محال منهم 10 محال قطاع أعمال.‏

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن ‏توجيهات وزير التموين، ‏بتشديد الرقابة على المحال المشاركة يأتي لصالح المواطن في ‏الحصول على سلع جيدة إضافة إلى الاستفادة من التخفيضات ‏الموجودة به، مشيرًا إلى أن الدكتور علي المصيلحي، ‏يتابع يوميًا ما يتم رصده من مخالفات وكذلك عدد المحال التي ‏تدخل يوميا للمشاركة في الأوكازيون.

وزارة التموين الأوكازيون جودة السلع علي المصيلحي

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