للتأكد من جودة السلع.. التموين: تحرير 378 محضرا في الأوكازيون
كتب- محمد سامي:
قالت وزارة التموين، إن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، واصل حملاته على المحال المشاركة في الأوكازيون للتأكد من جودة السلع المعروضة، ووضع سعرين للسلعة الواحدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأسفرت الحملات عن تحرير محضر عدم إعلان، و271 محضرا بدون تصريح، و 98 أوكازيون وهمي.
وقال عبدالمنعم خليل، القائم بإعمال قطاع التجارة الداخلية، إن القطاع ينسق جيدًا مع مديريات التموين لمتابعة المحال المشاركة في الأوكازيون، مشيرًا إلى أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون حتى الآن وصل إلى 2684 محالا متنوعا ما بين الملابس والأدوات المنزلية وكذلك محال بيع الأحذية.
وكشف التقرير المرفوع من القطاع لوزير التموين والتجارة الداخلية، أن القاهرة تصدرت المحال المشاركة في الأوكازيون بعدد إجمالي 1147 محال منهم 21 محال قطاع أعمال، تليها الجيزة بـ 382 محال منهم 10 محال قطاع أعمال.
وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن توجيهات وزير التموين، بتشديد الرقابة على المحال المشاركة يأتي لصالح المواطن في الحصول على سلع جيدة إضافة إلى الاستفادة من التخفيضات الموجودة به، مشيرًا إلى أن الدكتور علي المصيلحي، يتابع يوميًا ما يتم رصده من مخالفات وكذلك عدد المحال التي تدخل يوميا للمشاركة في الأوكازيون.
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