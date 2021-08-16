تعرف على المخرجين.. التليفزيون يختتم استعداداته لمباراتي الأهلي والزمالك في الدوري غداً

كتب- مينا غالي:

اختتم التليفزيون المصري استعداداته للأسبوع الـ٣٠ من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي تشتعل منافساته على القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، بينما على الهروب من القاع بين عدة أندية.

ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على ملعب ستاد الدفاع الجوي، حيث قررت إدارة البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، إسناد إخراج المباراة للمخرج قطب رجب.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في التاسعة من مساء الغد على ملعب ستاد السويس في نفس الجولة، حيث تم اختيار المخرج خالد عبد العاطي.

وأصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، توجيهات لمختلف القطاعات بالهيئة، طالب فيها بالتأكيد على توخى الحذر والحرص عند تناول الأخبار والمستجدات الخاصة بالهيئات الرياضية، وما تشمله مكوناتها من إداريين ومدربين ولاعبين وأعضاء، لوقف التشاحن واحتدام الموقف.

وقال زين في خطابه: "في إطار حرص الهيئة على انتظام التناول الإعلامى للشأن الرياضي بما يتوافق مع مواثيق العمل الإعلامي وتعزيز التحلى بالروح الرياضية في الوسط الرياضى، وحث الرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضي على الالتزام بالأعراف الرياضية وعدم الانزلاق إلى أى مشاحنات تخلق حالة من التوتر، يرجى التأكيد على توخى الحذر والحرص عند تناول الأخبار والمستجدات الخاصة بالهيئات الرياضية، وما تشمله مكوناتها من إداريين ومدربين ولاعبين وأعضاء".

ووجهت نائلة فاروق بضرورة الالتزام بالحيادية التامة ورفع شعار "لا للتعصب" في ظل تلك الفترة الحاسمة من البطولة، والتي تشهد ضغوطا جماهيريا على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حذرت من ارتكاب أي أخطاء في الإخراج والتغطية، وشددت على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف تلك التوجيهات.

وأكد محمد إبراهيم الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري في تصريحات لمصراوي، أن إدارة البرامج الرياضية بالتليفزيون تلتزم الحيادية والموضوعية وترفع شعار "لا للتعصب" في تغطيتها لمباريات الدوري المتبقية، لاسيما وأن المنافسة اشتعلت في المراحل الأخيرة على لقب البطولة، وكذلك المراكز الأخيرة.

وأوضح أن التليفزيون يسعى للخروج بالمباريات بأفضل صورة ممكنة من خلال توفير وسائل بث على أعلى مستوى، كما تم اختيار المخرجين بحيادية تامة وبأعلى كفاءة ممكنة.