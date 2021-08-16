العناني وجامع يبحثان استعدادات اكسبو دبي: إتاحة كافة الإمكانات وإظهار الجناح بالصورة التي تتناسب مع مصر

كتب- مصراوي:

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، استقبلت الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمناقشة الاستعدادات النهائية للمشاركة المصرية باكسبو 2020 بدبى والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 6 أشهر اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 بدبى وعدد من قيادات وزارتي التجارة والصناعة والسياحة والآثار والشركة المنفذة للجناح المصري.

وخلال اللقاء أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على حرص الوزارة على إتاحة جميع إمكاناتها وخبراتها لانجاح المشاركة المصرية، وإظهار الجناح المصري في اكسبوا دبي بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر، باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية، فهذا الحدث الدولي يمثل فرصة لاستعراض المقومات السياحية والآثرية والتراثية المصرية أمام العالم، وهو الأمر الذي يسهم في دعم جهود الوزارة لجذب المزيد من السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك تنسيق كبير بين وزارتي السياحة والآثار والتجارة والصناعة فيما يتعلق باختيار المحتوي السياحي والأثري الذي سيتم عرضه باكسبو من أفلام ولوحات دعائية سياحية وتصميمات و رسومات الجناح ذات الطابع المصري القديم ورموز الكتابة الهيروغليفية داخل وخارج الجناح لضمان ابراز هوية مصر التاريخية فضلاً عن اختيار الوان وتصميمات تجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل.

وفي هذا الإطار لفت د. العناني إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من الترتيبات الخاصة بتأمين وشحن أحد التوابيت المصرية القديمة الذي تم اكتشافه في منطقة سقارة الأثرية، ليتم عرضه بالجناح المصري طوال فترة الاكسبو، حيث من المخطط وصول التابوت لمقر الجناح خلال شهر سبتمبر المقبل، فضلاً عن عرض عدد من المستنسخات الأثرية بالجناح المصري بالاكسبو.

وأعلنت نيفين جامع خلال اللقاء الموسع، أنه سيتم يوم الخميس المقبل الانتهاء من جميع الأعمال الداخلية والخارجية بالجناح المصري باكسبو 2020 بدبي، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من محتوى الجناح المصري وإخراجه بالصورة التي تعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقالت إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة بالمشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي والذي يعقد ولأول مرة بدولة عربية، حيث يمثل فرصة ذهبية لعرض مساهمات الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030

وأوضحت جامع أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات المكثفة التي تعقدها مع السادة الوزراء والأجهزة المعنية لبحث جميع الترتيبات المتعلقة بالجناح المصري وكذلك المحتوى الذي سيتم تقديمه خلال الفعاليات، لافتةً في هذا الإطار إلى أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة لانجاح المشاركة المصرية في هذا الحدث العالمي، والذي سيشهد العديد من الفعاليات المتعلقة بتقديم مصر كوجهة استثمارية وكمقصد سياحي هام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 بدبي أن الجناح المصري بالإكسبو سيشهد طوال مدة المعرض إقامة 103 فعالية ما بين ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية وتشمل الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية لجذب أكبر عدد ممكن من جمهور وزائري المعرض.

وأضاف أنه يجري حالياً التنسيق لتنظيم زيارات لعدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية في شتى المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية للجناح المصري فى رسالة ترويجية إلى العالم خاصةً وأنه من المتوقع أن يستقبل الاكسبو 25 مليون زائر من حوالي 192 دولة، كما يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصري 2.5 مليون زائر، مشيراً إلى أنه يتم حالياً اجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكافة جوانب المشاركة المصرية لاجتذاب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصري.​