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جاهزة للتسليم وبالتمويل.. الإسكان تعلن أماكن الطرح الجديد من شقق دار مصر

10:54 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، طرح وحدات جديدة جاهزة للتسليم في دار مصر.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم أن شقق دار مصر ستتواجد في بـ8 مدن جديدة: (15 مايو– السادات– العاشر من رمضان– حدائق أكتوبر– الشروق– القاهرة الجديدة– بدر– وبرج العرب الجديدة).

وأكدت الهيئة أن هذا الطرح يأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُجهز لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوحدات التي سيتم طرحها، جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري.​

دار مصر شقق دار مصر الوحدات السكنية عاصم الجزار هيئة المجتمعات العمرانية

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