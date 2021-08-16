عند الشراء للمرة الأولى.. ١٢نصيحة هامة قبيل اختيار "نوع "التكييف

كتب-محمد صلاح:

نتيجة لما تشهده البلاد من حالة عدم استقرار في الأجواء وارتفاع درجات الحرارة على مدار الفترات الماضية، الأمر الذى دفع العديد من المواطنين الإقبال على شراء التكييفات لمواجهة حرارة الجو.

وحرصا من "مصراوى" على تقديم المعلومة الصحيحة نستعرض فيما يلي أبرز وأهم النصائح التي تساعد المواطنين عند شراء التكييف لأول مرة .

وفيما يلي نستعرض بعض الخطوات التي يستوجب اتخاذها عند الشراء:-

1- اختر المكيف المناسب لمساحة منزلك أو شقتك.

2- احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك في قلة عمره الافتراضي.

3- إحرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

4- إحرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

5- استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما اذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير او تشويه حوائط الغرفة أو البيت.

6 -يجب التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف حتي لا يزيد استهلاك الكهرباء وترتفع قيمة الفاتورة.

7- تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية “على الشرفات” ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة قدر الإمكان بحيث يسهل الوصول إليها وفكها وصيانتها.

8 - تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

9- عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

10 - غلق التكييفات عند الخروج من الغرفة فلا داعي لتشغيل التكييف لمجرد تبريد الغرفة.

11- استخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف.

12- ضبط التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية وعدم اعتماد درجة حرارة باردة جدا في الجو الحار، مما يؤدي إلى استهلاك ضخم في فاتورة الكهرباء.