التمويل العقاري| كيف يمكن الحصول على شقة بـ"سكن لكل المصريين" بـ250 جنيه قسط شهري؟

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح كراسات شروط "سكن لكل المصريين 2" اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس لكل المواطنين، بعد أن خصص الصندوق الأسبوع الجاري لمتحدي الإعاقة فقط، على أن يستمر التقديم حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

الطرح الجديد من صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي، في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

ووصلت أسعار الشقق لمحدودي الدخل لـ164 ألف جنيه، فيما سجل القسط الشهري ما يقرب من 250 جنيها على مدة سداد تصل لـ30 سنة، وفيما يلي نستعرض كيفية الحصول على شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في الطرح الجديد:

أماكن الشقق:

تتواجد شقق محدودي الدخل في: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

- مواصفات الشقق:

شقق الإسكان الاجتماعي والموجه لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين، الأولى 75 مترًا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة

التشطيبات.

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، بداية من يوم 8 أغسطس الجاري لمتحدى الإعاقة ويوم 15 أغسطس لكل المواطنين حتى 9 سبتمبر المقبل.

معدل الدخل الشهري:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون 4500 للأعزب و6000 للأسرة ، والحد الآدني 1200 جنيها.

الأسعار:

أسعار شقق محدودي الدخل تبدا من 164 ألف جنيه للشقق الـ75 متر، كما تصل شقق الـ90 مترا لـ184 ألف جنيه و197 ألف جنيه، و310 ألف جنيه، ويوجد تفاوت في الأسعار نتيجة لجاهزية الوحدات وأماكنها في المدينة فالأسعار الأقل تكون للشقق التى سيتم تسليمها مباشرة بعد انتهاء الحجز وإعلان نتائج المتقدمين، لكن الشقة الأغلى سيكون تسليمها بعد 3 سنوات.

الأقساط:

يوجد نظامين للسداد، الأول عبارة عن سداد أقساط شهرية ثابته طوال فترة التمويل بفائدة 3%، والثاني سداد أقساط شهرية بفائدة 3% وبزيادة سنوية 7%.

إذا كانت مدة التمويل 30 سنة وبفائدة 3% يكون القسط الثابت 700 حتى 823 جنيها، أما القسط المتغير بزيادة سنوية 7%، يكون القسط 250 جنيها حتى 300 جنيها طوال مدة التمويل التى تصل لـ30 سنة، وكلما قلت مدة التمويل ارتفع القسط الشهري.

ويمكن حجز وحدة ضمن هذه المشروعات على النحو التالي:

- الذهاب لمكتب البريد لشراء كراسة شروط اعتبارا من 15 اغسطس.

- سداد جدية الحجز الخاصة بكل مشروع في مكتب البريد أيضًا.

- تجهيز الأوراق المطلوبة والتى تشمل:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- قسمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد.

- مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقدم إقرار يفيد ذلك.

- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً.

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

- في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

- التقديم على الموقع الإلكترونى المخصص للحجز خلال الفترة المعلنة للتقديم www.shmff.gov.eg.

انتظار إعلان نتائج التقديم، وفي حالة الرفض يمكن تقديم طلب تظلم.



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