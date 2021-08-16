​​برلماني: مشروعات قوانين "الإيجار القديم" في الفصل التشريعي السابق أصبحت والعدم سواء

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان في انتظار أي مشروع قانون يقدم من الحكومة أو النواب بشأن الإيجار القديم، حتى تتمكن من مناقشته فور إحالته إلى اللجنة من جانب هيئة مكتب المجلس.

وأوضح الحصى، في بيان له اليوم الأحد، أن مشروعات القوانين المقدمة من النواب في الفصل التشريعي السابق، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر "الإيجار القديم"، أصبحت هي والعدم سواء، نظرًا لانتهاء الفصل التشريعي الأول دون مناقشتها وإقرارها.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هدف اللجنة هو وجود توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر؛ بما يحفظ حق المالك وفي ذات الوقت عدم تشريد أي مستأجر.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه عددًا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، أمس، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددًا: "أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق".

وأضاف الرئيس السيسي: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس؛ لافتًا إلى أن هناك شققًا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.

وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها؛ ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضًا بحقها الأصلي دون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.

​