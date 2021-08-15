Masrawy logo white

إلى ماذا ترمز لوحة فنية ظهرت في مؤتمر حركة طالبان؟ فنان تشكيلي يجيب

11:12 م الأحد 15 أغسطس 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

(مصراوي):

أكد الفنان التشكيلي محمد عبلة، أن اللوحة التي ظهرت في خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقدته حركة طالبان بعد استيلائها على القصر الرئاسي في أفغانستان، تجسد إحدى كلاسيكيات الفن التشكيلي في العالم، وهي تعبر عن مباركة السيد المسيح لحوارييه، مضيفًا أنه يبدو أن أحد الفنانين التشكيليين حولها إلى ملاك يبارك المجاهدين الأفغان أثناء حربهم ضد الاتحاد السوفييتي.

وقال عبلة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن اللوحة سابقة على وجود حركة طالبان، وتعود إلى عصور سابقة، ويبدو أن الحركة أجرت مؤتمرها الصحفي أمام هذه اللوحة دون أن تنتبه لها، لأنهم كما أعلنوا أكثر من مرة لا يؤمنون بالفن التشكيلي.

وأضاف عبلة: "لو أدركت حركة طالبان وجود اللوحة لأزالوها من مكانها لأنها ترمز لتيمة مسيحية، وجرت العادة في ثلاثينيات القرن الماضي على أن يتم تحويل تيمات الفن التشكيلي العالمي وتحويلها إلى لوحات شرقية، وأعتقد أن الحركة ستدمر مثل هذه الأعمال في الفترة المقبلة".

مؤتمر حركة طالبان حركة طالبان محمد عبلة السيد المسيح كابول طالبان تحكم أفغاستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - انخفاض طفيف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا