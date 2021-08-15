إلى ماذا ترمز لوحة فنية ظهرت في مؤتمر حركة طالبان؟ فنان تشكيلي يجيب

(مصراوي):

أكد الفنان التشكيلي محمد عبلة، أن اللوحة التي ظهرت في خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقدته حركة طالبان بعد استيلائها على القصر الرئاسي في أفغانستان، تجسد إحدى كلاسيكيات الفن التشكيلي في العالم، وهي تعبر عن مباركة السيد المسيح لحوارييه، مضيفًا أنه يبدو أن أحد الفنانين التشكيليين حولها إلى ملاك يبارك المجاهدين الأفغان أثناء حربهم ضد الاتحاد السوفييتي.

وقال عبلة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن اللوحة سابقة على وجود حركة طالبان، وتعود إلى عصور سابقة، ويبدو أن الحركة أجرت مؤتمرها الصحفي أمام هذه اللوحة دون أن تنتبه لها، لأنهم كما أعلنوا أكثر من مرة لا يؤمنون بالفن التشكيلي.

وأضاف عبلة: "لو أدركت حركة طالبان وجود اللوحة لأزالوها من مكانها لأنها ترمز لتيمة مسيحية، وجرت العادة في ثلاثينيات القرن الماضي على أن يتم تحويل تيمات الفن التشكيلي العالمي وتحويلها إلى لوحات شرقية، وأعتقد أن الحركة ستدمر مثل هذه الأعمال في الفترة المقبلة".