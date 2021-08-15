رئيس "الطاقة المتجددة": تطوير مشروعات جديدة بإجمالي قدرات 2500 ميجاوات

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه رغم تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بالسلب، تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات متعددة، شملت توقيع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عقد لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بالإضافة لتوقيع عقد آخر لمحطة خلايا شمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، بخلاف استمرار أعمال تركيب محطة طاقة رياح بقدرة 250 ميجاوات مملوكة لشركة بريطانية بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO، بمنطقة خليج السويس أيضًا.

وأشار الخياطي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أنه يجري العمل على تطوير مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرات 2500 ميجاوات، منها 1700 ميجاوات رياح بمنطقة خليج السويس من خلال تحالفات عالمية بالتعاون مع شراكات محلية، بجانب 700 ميجاوات خلايا شمسية بمحافظة أسوان.

وأكد أن هناك زيادة إنتاجية بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر لتصل إلى 25 تيراوات ساعة بزيادة تقدر بـ5% عن مثيلاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي شاركت فيها إنتاجية الطاقة الكهرومائية بنسبة تقدر بـ60% من إجمالي الطاقة المتجددة المولدة، تليها مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنسب تقدر بحوالي 21%، 18% من إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة، على الترتيب.

وأوضح أنه تم تشغيل عدد من مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الكهربية خلال هذا العام المالي ومنها محطة طاقة الرياح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس وكذا محطة الخلايا الفوتو فولطية بقدرة 26 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو في أسوان، وتنفيذ وتطوير عدد من المشروعات الأخرى، التي يعمل عليها القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي بإجمالي قدرات حوالي 1700 ميجاوات من طاقة الرياح وحوالي 770 ميجاوات من الطاقة الشمسية.