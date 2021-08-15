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الجيزة: جاري إصلاح كسر بخط مياه في المهندسين (صور)

08:57 م الأحد 15 أغسطس 2021
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كتب– أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه جاري أعمال إصلاح كسر بخط مياه بشارع السودان في نطاق شارع جامعة الدول العربية .

وتشهد منطقة المهندسين، بنطاق شارع السودان المتقاطع مع شارع جامعة الدول كسر في خط المياه، ما أدى إلى حالة من الارتباك في الحالة المرورية.

ودفعت المحافظة، بعدد من سيارات شفط المياه، وفرق الصيانة لإصلاح خط المياه.

المهندسين كسر بخط مياه شارع جامعة الدول العربية

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