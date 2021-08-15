وظائف السكة الحديد| 2000 متقدم في المسابقة حتى اليوم

كتب– أسامة علي:

كشف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديدية لقطاع الموارد البشرية، عدد المتقدمين في مسابقة وظائف السكة الحديد حتى اليوم.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حاجتها لـ1750 وظيفة شاغرة للتعيين بالهيئة، منها 250 للتعيين كمهندس ثالث تخصصات [ميكانيكا- كهرباء- مدني] من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة، إضافة إلى 1500 وظيفة فنية شاغرة تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات.

وقال نائب رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه يتقدم يوميًا نحو 400 – 500 شخص، منذ بدء موعد التقديم في المسابقة 9 أغسطس، مؤكدًا أن عدد المتقدمين وصل حتى الآن إلى نحو 2000 شخص، 1880 للوظائف الفنية و120 لوظائف المهندسين.

ولفت حسين إلى أنه من المتوقع زيادة عدد الإقبال خلال الفترة المقبلة، بعد قيام أغلب الراغبين في تعديل أوراقهم وسداد رسوم الاختبارات وغيرها.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة راعت أثناء التقديم، فتح أماكن متعددة لاستقبال الراغبين في التقديم للمسابقة، مؤكدًا أنه تم توفير مندوبين من الهيئة إلى المحافظات البعيد مثل مطروح والوادي الجديد، للتسهيل على المتقدمين، وأيضًا منعًا للتزاحم لمواجهة فيروس كورونا.

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