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التموين: 9 آلاف متقدم بالمرحلة الرابعة لمشروع "جمعيتي" حتى الآن في المحافظات

06:54 م الأحد 15 أغسطس 2021
التموين: 9 آلاف متقدم بالمرحلة الرابعة لمشروع "جمعيتي" حتى الآن في المحافظات

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب– محمد سامي:

أكد مديرو المديريات أن الدكتور علي المصيلحي، ‏وزير التموين والتجارة الداخلية شدد عليهم بتقديم كل التسهيلات ‏للشباب المتقدم بحافظة أوراقه لفتح منفذ "جمعيتي" وتشمل حافظة المستندات صورة من المؤهل الدراسي - برينت تأميني- صورة الموقف ‏من التجنيد بالنسبه للذكور وصورة من البطاقة.

وقال مديرو ‏المديريات، إنه تسهيلًا للأمور على الشباب، أصدروا التوجيهات ‏لمكاتب التموين والإدارات التموينية التابعة لهم بأستقبال الشباب و تقديم نموذج الإقرار ‏لهم.

وأشارو إلى أن بعد مراجعة الأوراق المقدمة، سيتم إعداد الكشوف اللازمة، تمهيدًا لإجراء المعاينة لمن انطبقت عليه الشروط، وأن المعاينات ستتم بشفافية كبيرة، وطبقًا للضوابط المحددة للمشروع، والتي تشمل أن ‏تكون مساحة المحل 30 مترًا وأقرب مسافة له من منفذ جمعيتي أخر ‏أو بقال تمويني لا تقل عن 500 متر، ولا يزيد سن المتقدم عن 45 ‏سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.‏

من جانبه، أكد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، ‏أن عدد من تقدموا للمرحلة الرابعة وتم تسجيلهم على قاعدة البيانات ‏وصلوا إلى 9 آلاف متقدم حتى الآن بمحافظات الجمهورية، مشيرا ‏إلى أن المشروع من المشروعات الكبيرة التي تهدف إلي توفير ‏فرص العمل للشباب وتوفير السلع للمواطنين، مؤكدًا أن وزير التموين يتابع شخصيًا ما يتم على ‏الأرض بالمديريات ومكاتب التموين.‏

كما تلقى مدير مشروع "‏جمعيتي" تقريرًا من رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي، ‏حول التسهيلات المقدمة للشباب المتقدمين بحافظة المستندات لفتح ‏منافذ جمعيتي، وأفاد بأن مكاتب التموين بكل المحافظات قد فتحت ‏ابوابها للشباب وتقدم لهم كل التسهيلات المطلوبة، إضافة الى تقديم ‏نماذج الإقرارات لهم مجانًا.

وأشار التقرير الوارد إليه ان كل مديري ‏المديريات يتابعون لحظيًا ما يتم على الأرض بعد قرار المصيلحي ببدء الإجراءات الخاصة بالمرحلة الرابعة.‏

علي المصيلحي التموين مشروع جمعيتي مكاتب التموين

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