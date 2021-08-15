التموين: 9 آلاف متقدم بالمرحلة الرابعة لمشروع "جمعيتي" حتى الآن في المحافظات
كتب– محمد سامي:
أكد مديرو المديريات أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية شدد عليهم بتقديم كل التسهيلات للشباب المتقدم بحافظة أوراقه لفتح منفذ "جمعيتي" وتشمل حافظة المستندات صورة من المؤهل الدراسي - برينت تأميني- صورة الموقف من التجنيد بالنسبه للذكور وصورة من البطاقة.
وقال مديرو المديريات، إنه تسهيلًا للأمور على الشباب، أصدروا التوجيهات لمكاتب التموين والإدارات التموينية التابعة لهم بأستقبال الشباب و تقديم نموذج الإقرار لهم.
وأشارو إلى أن بعد مراجعة الأوراق المقدمة، سيتم إعداد الكشوف اللازمة، تمهيدًا لإجراء المعاينة لمن انطبقت عليه الشروط، وأن المعاينات ستتم بشفافية كبيرة، وطبقًا للضوابط المحددة للمشروع، والتي تشمل أن تكون مساحة المحل 30 مترًا وأقرب مسافة له من منفذ جمعيتي أخر أو بقال تمويني لا تقل عن 500 متر، ولا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.
من جانبه، أكد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أن عدد من تقدموا للمرحلة الرابعة وتم تسجيلهم على قاعدة البيانات وصلوا إلى 9 آلاف متقدم حتى الآن بمحافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن المشروع من المشروعات الكبيرة التي تهدف إلي توفير فرص العمل للشباب وتوفير السلع للمواطنين، مؤكدًا أن وزير التموين يتابع شخصيًا ما يتم على الأرض بالمديريات ومكاتب التموين.
كما تلقى مدير مشروع "جمعيتي" تقريرًا من رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي، حول التسهيلات المقدمة للشباب المتقدمين بحافظة المستندات لفتح منافذ جمعيتي، وأفاد بأن مكاتب التموين بكل المحافظات قد فتحت ابوابها للشباب وتقدم لهم كل التسهيلات المطلوبة، إضافة الى تقديم نماذج الإقرارات لهم مجانًا.
وأشار التقرير الوارد إليه ان كل مديري المديريات يتابعون لحظيًا ما يتم على الأرض بعد قرار المصيلحي ببدء الإجراءات الخاصة بالمرحلة الرابعة.
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