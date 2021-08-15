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للرجال والسيدات.. كيف تعرف أنك مريض سمنة؟

06:30 م الأحد 15 أغسطس 2021
للرجال والسيدات.. كيف تعرف أنك مريض سمنة؟

مرض السمنة

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مرض السمنة يعني زيادة 5% في نسبة الكتلة الدهنية عن الطبيعي.

ونشرت الوزارة إنفوجرافيك عبر حسابها على تويتر، الأحد، للتعرف على مدى الإصابة بالسمنة من عدمه.

وقالت إنه بالنسبة للسيدات، فإن كانت نسبة الكتلة الدهنية بين 25 إلى 30% فهذا يعني وزن زائد، أما أكثر من 30% فهذا يعني سمنة.

وبالنسبة للرجال، فإن نسبة الكتلة الدهنية بين 20 إلى 25% فهذا يعني وزن زائد، أما 25 إلى 30% فهذا يعني سمنة.

مرض السمنة الكتلة الدهنية وزارة الصحة

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