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منتدى المستقبل يناقش "معركة درنة" لعلاء أبو زيد

06:24 م الأحد 15 أغسطس 2021
منتدى المستقبل يناقش "معركة درنة" لعلاء أبو زيد

علاء أبو زيد

(مصراوي):

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "معركة درنة" للقاص والإعلامي علاء أبو زيد، التي صدرت حديثا عن الذهبية للنشر.

ويناقش المجموعة الناقد الكبير د. يسري عبدالله، والباحثة نهى موسى، ويدير الندوة الشاعر والمؤرخ الأدبي الكبير شعبان يوسف.

وتأتي "معركة درنة" بعد ثلاث مجموعات قصصية للكاتب علاء أبو زيد، هي "فم النهر"، و"الحافة" و"القريب الأمريكي". ويعمل علاء أبو زيد مذيعا بإذاعة الشباب والرياضة، وقد حصلت مجموعته القصصية "الحافة" على جائزة ساويرس في القصة القصيرة، في عام 2007.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع إحدى اهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 2 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كتاب معركة درنة علاء أبو زيد منتدى المستقبل للفكر والإبداع حزب التجمع الوطني

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