التبرع بـ218 ألف جنيه في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية في الخارج لـ"حياة كريمة"

كتب- مينا غالي:

تصوير- هاني رجب:

أكدت كريستينا ثروت مدير قطاع الجمعيات والقرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة، أن المبادرة الرئاسية وحدت كافة جهود الدولة بجميع وزاراتها وقطاع المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص لإنجاح هذه المبادرة.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بالقاهرة، والذي تنظمه وزارة الهجرة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومشاركة نحو 400 مشارك من رؤساء الهيئات وأعضاء البرلمان، و33 كيانًا مصريًا في الخارج من 18 دولة حول العالم.

وأضافت كريستينا أن هناك إقبالا كبيرا من الشباب المتطوعين للمساعدة في إنجاح المشروع مؤكدة أن هؤلاء هم شركاء التنمية الحقيقيون، سواء في الداخل أو الخارج.

وأوضحت كريستينا أن أهداف المشروع تكمن في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لافتة أن المشروع يستهدف 4584 قرية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 700 مليار جنيه. والمرحلة الأولى تخدم أكثر من 1400 قرية وتوابعهم.

وأكدت أن المشروع يتضمن أكثر من 13 محورا رئيسيا يغطي كافة الجوانب الحياتية بالقرى المستهدفة سواء الخاصة بالكهرباء والمياه والطرق والتعليم والصحة وغيرهما.

ومن بين هذه المحاور هو التدخلات الاجتماعية وتشمل الوصول لسكن كريم وتعليم الكبار والحملات الصحية.

وأضافت أن المبادرة شاركت في تحديد معايير الاستحقاق بمبادرة سكن كريم في 52 مركز على مستوى 20 محافظة بتكلفة 72 مليار جنيه، ومن المحاور الهامة أيضا هي التمكين الاقتصادي ويشمل التأهيل المهني ومشاركة الأهالي في بناء بيوتهم ورفع كفاءاتهم بجانب بناء مجمعات حرفية وصناعية لتوفير فرص عمل للجميع.

وأعلنت منة عادل عضو المبادرة أن عددا من المشاركين في المؤتمر قد تبرعوا خلال اليوم بإجمالي 218 ألف جنيه، معربة عن شكرها لهم.

وأكدت منة عادل أن مبادرة حياة كريمة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، لافتة إلى أن منظمة الأمم المتحدة أشادت بمشروع حياة كريمة وأكدت أنه مشروع شامل، وأهدافه تتلاقى مع أهداف التنمية المستدامة لها والتي أهمها تخفيف حدة الفقر والنهوض بمستويات التعليم والصحة والسكن وغيرها.

وأشارت منة، إلى عقد المبادرة عدة شراكات مع عدد من الوزارات ومنها وزارات الهجرة والتضامن، كما قامت بطرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة "التصالح حياة" وتهدف إلى تخفيف إجراءات التصالح في مخالفات البناء على الأسر الأكثر احتياجا، وكذلك مبادرة "قطار الخير" التي استهدفت محافظة سوهاج وهي ذات شقين أحدهما غذائي وأخر طبي وتعمل على تمكين الأسر اقتصاديا.

وأكدت أن المشروع يتابع الحالات التي تدعمها للتأكد من تغيير حياتهم للأفضل، وبرنامج "حياة كريمة" شهد متابعة كبيرة.