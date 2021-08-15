"اللقاح بالرسالة".. مصدر بالصحة يكشف أمرًا مهمًا للمسافرين للخارج

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إنه يتعين على المسافرين إلى الخارج، التسجيل أولا عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لتطعيم المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا.

وشدد المصدر في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات رسمية إلى مديريات الشؤون الصحية، بشأن تطعيم الراغبين في السفر بلقاح جونسون آند جونسون، بمجرد الحضور إلى المراكز المخصصة، بغض النظر عن تلقيهم رسائل.

وأضاف: "نحن نعمل بشكل طبيعي، يجب أن تصل للشخص رسالة تحدد موعد ومكان الحصول على التطعيم أولا، على أن يتوجه بعد ذلك للحصول على اللقاح، كل ما يقال عكس ذلك لم يصلنا به تعليمات رسمية من الوزارة".

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تجهيز 126 مكتبًا لتطعيم المواطنين الراغبين في السفر بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وبحسب قرار أصدرته وزيرة الصحة هالة زايد، وحصل عليه مصراوي، فإن قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) كالتالي:

- 250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج للمصريين، و25 دولارًا للأجانب.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر وليس لأعراض السفر، و10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر

ونص القرار على أن تودع حصيلة المبالغ بالحساب المنشأ لهذا الغرض لدى البنك المركزي لصالح وزارة الصحة.