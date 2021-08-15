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السيسي يوجّه بسرعة الانتهاء من إنشاءات مستشفى كفرالشيخ الجامعي

05:32 م الأحد 15 أغسطس 2021
السيسي يوجّه بسرعة الانتهاء من إنشاءات مستشفى كفرالشيخ الجامعي

جانب من الاجتماع

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير جامعة كفرالشيخ، موجهًا باستخدام أراضي البحوث الزراعية غير المستغلة في نطاقها في إنشاء جامعة كفرالشيخ الأهلية والجامعة التكنولوجية.

كما اطلع الرئيس على التخصصات العلمية التي تقدمها جامعة كفرالشيخ، خاصة التخصصات الحديثة التي تتفرد مثل كلية الثروة السمكية والمصائد، وكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية علوم النانو تكنولوجي.

كما تم استعراض الخدمات الصحية المقدمة من مستشفى كفرالشيخ الجامعي، حيث اطلع الرئيس على نسب التنفيذ الخاصة بمستشفى الطوارئ الجديد ومبنى العيادات الخارجية ومستشفى الأورام، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية ذات الصلة، مع توفير كافة الإمكانات المالية اللازمة، من أجل توفير الرعاية الصحية المتميزة لمحافظة كفرالشيخ والقرى والمراكز التابعة لها، تكاملًا مع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

السيسي مستشفى كفرالشيخ الجامعي مصطفى مدبولي خالد عبدالغفار مجلس الوزراء

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