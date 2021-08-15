الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التموين بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلي 2021
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كتب- محمد عبد الناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بشأن إنهاء موسم توريد القمع المحلي 2021، على أن يتم إغلاق المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية اعتبارا من نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 7 / 7 2021.
ونص القرار أيضًا على أنه يتم سحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2021 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني وطبقا لنسب الخلط المقررة.
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