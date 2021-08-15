محافظ الجيزة يطمئن على عمال النظافة المصابين في حادث تصادم بطريق سقارة

الجيزة- أ ش أ:

زار أحمد راشد محافظ الجيزة مستشفى الهرم للاطمئنان على حالة عمال النظافة، الذين أصيبوا في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل كبيرة (تريلا) وسيارة ميكروباص كانت تقلهم صباح، اليوم الأحد، على طريق (المريوطية/سقارة)، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 17 أخرين.

واطمئن محافظ الجيزة على الوضع الصحي لمصابي الحادث، حيث اطلع على حالتهم الصحية، واستمع لمطالبهم وإحتياجاتهم.. ووجه باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة بقائهم بالمستشفى وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك، معربا عن بالغ حزنه لوقوع الحادث وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يتغمد المولى عز وجل المتوفين بواسع رحمته.

وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأسر المتوفين، موجها الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات المادية لأسرهم.. كما وجه مدير الشئون الصحية بإبلاغه بمستجدات التطورات الصحية للمصابين أولاً بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي.

ورافق المحافظ، خلال زيارته للمصابين، علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم.​