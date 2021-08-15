غادة شلبي: نتجه لوضع مصر على خريطة سياحة اليخوت.. وهذا موقف افتتاح المتحف المصري الجديد

كتب- مينا غالي:

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن أبرز المشروعات التي تعمل عليها الوزارة حاليا تتمثل في: "مسار العائلة المقدسة"، والذي يعد من المشروعات المهمة التي نشرف عليها، فالمسار طوله 3500 كم، وهو يؤرخ لزيارة العائلة مصر في زيارة فريدة، وتم إقراره كرحلة حج مسيحي تتفرد به مصر، وتقشعر له الأبدان والمسيحيون في أمريكا اللاتينية ينتظرون افتتاح المسار بفارغ الصبر، هذا بجانب مشروع تطوير الخدمات المقدمة للزوار في المناطق السياحية.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الثاني للكيانات المصري في الخارج الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: "من الملفات المهمة العمل على الترويج لسياحة اليخوت، فلدينا اتجاه كبير لوضع مصر على خريطة سياحة اليخوت"، مشيرة إلى أن المتحف المصري الكبير لم يتحدد بعد موعد افتتاحه، ولكن يجرى العمل على تجهيزه بالقطع البديعة، وهناك 5000 قطعة لتوت عنخ آمون سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير.

وأكدت غادة شلبي، أن المتحف قد لا يكون أكبر متحف في العالم من حيث القطع ولكنه أكبر متحف يتم فيه عرض قطع أثرية من البلد التي يمثلها، مؤكدة أن الوزارة شاركت في مشروع التحول الرقمي، فأصبح لدينا بوابات ومواقع إلكترونية نعمل عليها وكذلك منصات حيازة إلكترونية.​