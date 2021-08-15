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وزيرة الهجرة تكرم المشاركين في مبادرة "اتكلم عربي"

03:10 م الأحد 15 أغسطس 2021
وزيرة الهجرة تكرم المشاركين في مبادرة "اتكلم عربي"

وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم

كتب- مينا غالي:

كرمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المشاركين في مبادرة "اتكلم عربي" التي نظمتها الوزارة، مشيدة بالروح الرائعة، والإقبال الكبير من الجميع في دعم المبادرة، معربة عن فخرها بما رأته من المصريين خلال هذه الحملة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الدكتور مدحت العدل الكاتب والمؤلف الكبير، أنهى الأغنية الخاصة بالمبادرة خلال 3 أيام فقط، وهو ما يعكس اهتمامه ودعمه الكبير للمبادرة، كما قدمت الوزيرة الشكر لـ داليا إبراهيم رئيسة دار نهضة مصر للنشر، على ما قدمته للمبادرة، وكذلك الإعلامي الدكتور خالد منتصر.

وقدمت الوزيرة درع التكريم من الوزارة لهم ولكل من الإعلامي رمزي بشارة، وبيتر رمزي، والدكتور محمد فتحي، والإعلامية ياسمين نور الدين.

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مبادرة اتكلم عربي

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