بعد اتهامات تفويت المباريات للأهلي والزمالك.. عضو "رياضة النواب": مبالغة كبيرة في التعصب

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق السيد، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تبادل الاتهامات بين جماهير قطبَي الكرة المصرية بشأن وجود تفويت في المباريات لصالح الأهلي أو الزمالك، يعد مبالغة كبيرة في التعصب .

وأكد السيد، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن حدة المنافسة ووجود فارق قليل من النقاط بين الزمالك متصدر الدوري، والنادي الأهلي، تسببت في زيادة حدة التعصب بين جماهير الناديين؛ حيث أصبح الجمهور منشغلًا بنتائج خصمه أكثر من نتائج فريقه .

واتهم عضو لجنة الشباب الإعلامَ الرياضيَّ والحكامَ المعتزلين الذين يحللون المبارايات بأنهم السبب الرئيسي في حالة الاحتقان التي تزداد يومًا بعد آخر، لافتًا إلى أن هناك بعض الحكام الذين يحللون أداء الحكام، تسيطر عليهم أجواء التشجيع.

وأشار السيد إلى أن الحديث عن تفويت فريق الإسماعيلي مباراته أمام نادي الزمالك، أمر صعب الحدوث؛ خصوصًا أن المباراة مذاعة أمام الملايين، كما أن لاعبي الفريقين لاعبون محترفون وكل لاعب يحافظ على اسمه وأسهمه في أسواق اللاعبين، منوهًا بأن ذلك الأمر قد يحدث في دوري الدرجة الثانية في أضيق الحدود وليس في الدوري الممتاز .

ولفت عضو لجنة الشباب إلى أن السوشيال ميديا تلعب دورًا خطيرًا في تزايد التعصب بين الأندية، وذلك هو نفس الدور الذي يقوم به الحكام الذين يحللون المباريات، مطالبًا بمنع كل حكم سابق محلل له انتماء وانحياز؛ لأنهم يتسببون في إثارة الفتنة، على حد قوله .