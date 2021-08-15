أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي للفتيات بنسبة نجاح 58.99٪

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح في الأدبي 46.5%، والعلمي 61.65، والعامة 51.25%

وأعلن وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر الشريف، أن نسبة النجاح في القسم الأدبي للفتيات قد بلغت 58.99٪، ، وجاء ترتيب الأوائل في القسم الأدبي للفتيات كالتالي:

المركز الأول: الطالبة/ نجلاء يوسف كامل محمود، منطقة أسيوط الأزهرية، وحصلت على 624 درجة، بنسبة 99.05 ٪.

المركز الثاني: الطالبة/ أريج عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 623 بنسبة 98.89 ٪.

المركز الثالث: الطالبة/ عبير عادل منصور منصور، منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحصلت على 622، بنسبة 98.73 ٪.

المركز الرابع: الطالبة/ أمامه وسام محمد الشاذلي، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 621، بنسبة 98.57 ٪.

المركز الرابع مكرر: الطالبة/دعاء أحمد الشناوي السيد، منطقة الغربية، وحصلت على 621، بنسبة 98.57 ٪.

المركز السادس: الطالبة/ مروه سعيد محمد السيد، منطقة الجيزة، وحصلت على 620، بنسبة 98.41 ٪.

المركز السابع: الطالبة/ ساميه محمد صلاح محمد عثمان، منطقة القليوبية الأزهرية، وحصلت على 618، بنسبة 98.10 ٪.

المركز السابع مكرر: الطالبة/ فاطمة الزهراء أحمد السيد العربي، منطقة بورسعيد الأزهرية، وحصلت على 618، بنسبة 98.10 ٪.

المركز التاسع: الطالبة/ إيمان علي عبد الحي عبد الحميد، منطقة الاسماعيلية الأزهرية، وحصلت على 617، بنسبة 97.94 ٪.

المركز العاشر: الطالبة/ أروى أحمد عبد الحميد محمد، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 616، بنسبة 97.78 ٪.

المركز العاشر مكرر: الطالبة/ سناء ضياء هيكل إبراهيم، منطقة الاسماعيلية الأزهرية، وحصلت على 616، بنسبة 97.78 ٪.

يُذكر أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى بالأمس، اتصالات هاتفية هنأ فيها الطلاب الأوائل بتفوقهم، وقدم فضيلته خلالها الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.