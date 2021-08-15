"المالية":2,5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة ودمياط في يوليو 2021

كتب- محمد عبيد:

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى الإفراج عن مشمول ١٠ آلاف و٥٢٠ شهادة جمركية واردة بجمارك الدخيلة ودمياط، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ مثل: القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات، خلال شهر يوليو الماضي.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة ودمياط، بلغت ٣٤٩ مليونًا و٧٣٠ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو مليار و٧٤٣ مليونًا و٦٤٦ ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة ودمياط، قامت بتصدير مشمول ٤ آلاف و١٣٣ بيانًا جمركيًّا خلال شهر يوليو الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل، بقيمة إجمالية بلغت ٤ مليارات و٤١٠ ملايين و٣٩٠ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ١٧ مليونًا و١٣٣ ألف جنيه.

وتابع التقرير بأن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة ودمياط، خلال شهر يوليو الماضي، بلغت نحو ٢ مليار و٥٠٢ مليون و٧٣ ألف جنيه.

واستعرض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.