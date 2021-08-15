بعد قليل.. "الهجرة" تعقد المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج بحضور 400 مشارك

كتب- مينا غالي:

تنطلق بعد قليل، فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بالقاهرة، والذي تنظمه وزارة الهجرة بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور المهمة مع وزارات ومؤسسات الدولة؛ للاستماع إلى آراء ومقترحات ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج، تزامنا مع الإنجازات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، وإعلان الرئيس السيسي لانطلاق الجمهورية الجديدة.

يتميز المؤتمر بحضور عدد من وزارات ومؤسسات الدولة؛ من أجل لقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج والاستماع لمقترحاتهم وسبل تنفيذها، وقد أشادت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بإقبال المصريين بالخارج على المشاركة والتواصل لطرح أفكارهم ومقترحاتهم؛ لمناقشتها مع المختصين، وصولا لتوصيات يمكن تنفيذها حتى تعود بالنفع على الجميع.

يستهدف لمؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، 4 أهداف وهو يعكس دور مواطنينا بالخارج في دعم كل الجهود الوطنية المخلصة للنهوض بمصر.

وتبرز فاعليات المؤتمر النهضة المصرية في مختلف المجالات والأماكن التي تنظم الوزارة زيارات ويدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والمشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يسهم بقوة في المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

يناقش المؤتمر العديد من المحاور وهم أبرز المشروعات القومية التي غيرت خريطة مصر في 6 سنوات، والتي تتضمن سلسلة المدن الجديدة الكبرى: العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ومشروعات روضة السيدة والأسمرات وكافة مشاريع التطوير العمراني، ومشاريع التوسع وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق والكباري.

ويستعرض مناخ الاستثمار والفرص المتوفرة للمصريين بالخارج، وعرض للبورصة المصرية عن آليات الاستثمار للمصريين بالخارج في البورصة وسوق المال، هذا إلى جانبد أبرز نتائج بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة، ومؤتمرات مصر الثاني على صعيد الاستثمار، والتحضيرات لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".

ويناقش أيضا المؤتمر كيفية الترويج للسياحة المصرية والمقاصد السياحية في مصر، وآليات الاستفادة من البرامج والأنشطة المختلفة التي تقدمها وزارة السياحة والآثار وإعداد برامج خاصة للمصريين بالخارج، لزيارة الأماكن السياحية والأثرية والمتاحف في مصر، وكذا برامج لشباب الجيل الثاني والثالث والمصريين بالخارج، وأبرز الاكتشافات الأثرية مؤخرا.

ويعرض المؤتمر المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والتعريف بالمشروع والبروتوكول الموقع مع وزارة الهجرة ودور المصريين بالخارج في المساهمة بالمشروع.

وتشمل فاعليات المؤتمر تنظيم زيارات تتضمن زيارة إلى العاصمة الإدارية للتعرف على حجم المشروعات الجارية ومدى الإنجاز الذي تم خلال السنوات الماضية، حيث كانت هناك زيارة سابقة للكيانات بمؤتمرهم الأول في 2019، فضلًا عن تنظيم زيارة لمحافظة القليوبية لتفقد مشروعات "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها في قرى المحافظة.

وينعقد كرنفال "اتكلم عربي"، على هامش المؤتمر، ليوفر لأطفالنا جوًا من متعة التعلم والعديد من الألعاب والأنشطة والمسابقات التي تشرح لهم جانبا من العادات والتقاليد المصرية الأصيلة.​