8750 كيلومترًا حتى الآن.. وزير الري: مواصلة العمل بـ"تأهيل الترع" بأعلى معدلات للتنفيذ -صور

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والمهندس شحتة إبراهيم مساعد الوزير للمشروعات الكبرى.

ووجه عبد العاطي، خلال الاجتماع، بمواصلة العمل بالمشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية.

وصرح وزير الري بأن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، موضحًا أن جهات الوزارة المختصة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، وعمل كل الاختبارات اللازمة أثناء وبعد التنفيذ.

وأضاف الدكتور عبد العاطي أنه تلاحظ حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة؛ نظرًا لحصول كل المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، بخلاف المردود البيئي المتمثل في إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

ونوه وزير الري بأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٢٤٨ كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية، وجار العمل في تنفيذ ٦٠٣٧ كيلومترًا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٦٥ كيلومترًا؛ تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع إلى ٨٧٥٠ كيلومترًا حتى تاريخه.

وصرح عبد العاطي بأن السياسة المائية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًّا تهدف إلى حسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل المزارعين، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث خلال ٣ سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلي من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.

وتابع الوزير بأنه قد تم حتى الآن طرح عدد (١٥) عقدًا بمحافظات (القليوبية- الدقهلية- المنوفية- الإسكندرية- الفيوم- أسيوط)، بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقى بتكلفة ٦٤٣ مليون جنيه بأطوال ٤٦٢ كيلومترًا، وتم نهو التنفيذ في ٨.٥٠ كيلومتر، وجار العمل في باقي الأطوال.

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه وزيادة ربحية المزارع، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه إلى نُظم الري الحديث ٣٩٣ ألف فدان، بالإضافة إلى تقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى ٩٥ ألف فدان.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري؛ بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.