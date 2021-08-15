نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. اعتماد النتيجة وإعلان نسب النجاح خلال ساعات

كتب - محمود مصطفى:

يعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ظهر اليوم، نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020\2021.

ومن المقرر أن يعلن وكيل الأزهر، عن نسب النجاح في كل قسم بالشهادة الثانوية، في مؤتمر صحفي يعقد في الواحدة ظهرا، بمقر المشيخة بالدراسة.

وأعلن الأزهر الشريف، أمس، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021 م، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر، اتصالات هاتفية هنأهم خلالها بتفوقهم وقدم الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

وحصل الطلاب: أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية) على المركز الأول على القسم العلمي بنسبة ١٠٠٪؜.

كما حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة ٩٩,٥ ٪؜، بينما حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜.

ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي:

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