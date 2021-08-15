Masrawy logo white

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. اعتماد النتيجة وإعلان نسب النجاح خلال ساعات

10:36 ص الأحد 15 أغسطس 2021
نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. اعتماد النتيجة وإعلان نسب النجاح خلال ساعات

الدكتور محمد الضويني

كتب - محمود مصطفى:

يعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ظهر اليوم، نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020\2021.

ومن المقرر أن يعلن وكيل الأزهر، عن نسب النجاح في كل قسم بالشهادة الثانوية، في مؤتمر صحفي يعقد في الواحدة ظهرا، بمقر المشيخة بالدراسة.

وأعلن الأزهر الشريف، أمس، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021 م، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر، اتصالات هاتفية هنأهم خلالها بتفوقهم وقدم الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

وحصل الطلاب: أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية) على المركز الأول على القسم العلمي بنسبة ١٠٠٪؜.

كما حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة ٩٩,٥ ٪؜، بينما حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜.

ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي:

Facebook.com/OfficialAzharEg

Twitter.com/AlAzhar

YouTube.com/c/OfficialAzharEg

الدكتور محمد الضويني نتيجة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية 2021 الشهادة الثانوية الازهرية الأزهر الشريف

الخبر التالى:

مجموع اعتباري.. التعليم العالي: بدء الجولة الثالثة لاختبارات الجامعات الأهلية الأربعاء القادم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الثانوية الأزهرية 2021:كيفية الحصول على النتيجة برقم الجلوس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا