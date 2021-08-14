​طلب برلماني بشأن تأخر حصول بعض المواطنين على لقاح "كورونا"

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسرعة الرد على طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ لا سيما أن الدولة قامت بتوفير عدد كبير من اللقاحات في الفترة الأخيرة، بما يكفي طلبات المواطنين.

وأشار النائب، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، إلى أن عددًا كبيرًا قام بالتسجيل منذ فترة طويلة؛ بينهم من تجاوز ثلاثة أشهر، وحتى الآن لم تصله الرسالة الخاصة بالحصول على اللقاح.

وأوضح زين الدين أن الأمر في الحصول على اللقاح لم يعد يقف عند أصحاب الأمراض المزمنة فقط؛ خصوصًا بعد أن قامت الدولة بتوفير نسبة كبيرة منه، لذا فإنه من الضروري الإسراع في تلبية كل المطالب.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الاستجابة لعدد كبير من الشباب؛ خصوصًا الراغبين في السفر إلى الخارج، وتشترط الدول التي يعلمون بها الحصول على اللقاح.

وقال زين الدين: "لا بد من مراعاة ظروف هؤلاء المواطنين؛ حرصًا على مصالحهم في انتهاء العقود الخاصة بهم في الدول التي يعملون فيها".

ولفت النائب إلى أنه بالتزامن مع إعلان العديد من الفروع التي يمكن من خلالها الحصول على شهادة اللقاح، لا بد من النظر في كل الطلبات المقدمة وتلبيتها في أسرع وقت ممكن.

وأكد عضو البرلمان أنه يجب أيضًا الإسراع في منح اللقاح لأكبر فئة ممكنة من الشعب؛ لا سيما في ظل الاقتراب من الدخول للموجة الرابعة لفيروس كورونا، موضحًا أنه وفقًا لآراء الأطباء والمختصين؛ فإن الحصول على اللقاح لنسبة أكبر من المواطنين يقلل فرص الإصابة بالفيروس.