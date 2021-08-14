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جمارك الطرود البريدية: ضبط محاولتي تهريب لعملة ومخطوطة أثرية

10:33 م السبت 14 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك الإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة، محاولتي تهريب لعملة ومخطوطة أثرية، داخل طردين واردين من الهند وأمريكا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية بجمرك "فيديكس"، اشتبه طارق فرج مأمور الحركة في مشمول بوليصة واردة من الهند، وبالعرض على جون جميل مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة ضمت مصطفى أمين مأموري الحركة ومحمد جمال مدير إدارة الحركة لفتح الطرد، تبين وجود تمثال وسجادة وبرواز زجاجي بداخله ورقة مخطوطة، مكتوبة من ناحية بالمداد الأسود، والناحية الأخرى من الورقة عبارة عن صورة منمنمة ملونة.

وبالعرض على لجنة متخصصة من دار الكتب والوثائق القومية، أفادت بأن المخطوطة أصلية مكتوبة بالمداد الأسود باللغة العربية وبخط فارسي، والوجه الآخر من الورقة عبارة عن صورة منمنمة ملونه لأشخاص يمتلكون جيادًا في معركة حربية، وهي تخضع لقانون المخطوطات.

الجمارك الطرود البريدية تهريب عملة تهريب مخطوطات

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