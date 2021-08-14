السيسي عن أزمة قانون الإيجار القديم: "هخلي الناس تتكعبل في الشقق"

كتب- أسامة علي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثّل في العمل على تكثيف المعروض، معقّبًا: "هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق".

وأضاف خلال مشاركته اليوم السبت، في حفل إفطار الأسرة المصرية، خلال زيارته لمدينة بدر وافتتاح عدد من المشروعات السكينة، أن المِلكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قِبل تعامل المواطنين فيما بينهم.

وتابع: "فيه شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا يستمتع بقيمتها".

وأكمل: "أي حد عاوز شقة نقدر نوفرله، وهنعمل توازن نسبي لمواجهة مثل هذه القضايا، علشان نحسن من الواقع بعض الشيء".