Masrawy logo white

السيسي عن أزمة قانون الإيجار القديم: "هخلي الناس تتكعبل في الشقق"

09:16 م السبت 14 أغسطس 2021
السيسي عن أزمة قانون الإيجار القديم: "هخلي الناس تتكعبل في الشقق"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أسامة علي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثّل في العمل على تكثيف المعروض، معقّبًا: "هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق".

وأضاف خلال مشاركته اليوم السبت، في حفل إفطار الأسرة المصرية، خلال زيارته لمدينة بدر وافتتاح عدد من المشروعات السكينة، أن المِلكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قِبل تعامل المواطنين فيما بينهم.

وتابع: "فيه شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا يستمتع بقيمتها".

وأكمل: "أي حد عاوز شقة نقدر نوفرله، وهنعمل توازن نسبي لمواجهة مثل هذه القضايا، علشان نحسن من الواقع بعض الشيء".

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي قانون الإيجار القديم حفل إفطار الأسرة المصرية

الخبر التالى:

في مؤتمر مجلس الكنائس.. زوجات أساقفة أفريقيا يقدمن مقترحًا لاستثمار إمكاناتهن في الخدمة الكنسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. طريقة الحصول على النتيجة برقم الجلوس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا