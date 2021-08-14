السيسي يعلق على الثانوية العامة: "قد تكون النتائج مش زي ما كانت"

كتب– أسامة علي:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على نتيجة الثانوية العامة، التي يترقبها الطلاب وأولياء الأمور.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته حلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية: "إزاي المجتمع يتصور إن ممكن الدولة تعمل حاجه ضد مصلحة ناسها، أمال إحنا قاعدين نعمل أيه؟ لو أنا هعملك مشكلة في التعليم".

وأضاف الرئيس: "الطالب لو جاب 90% هيدخل طب.. إحنا بناخد أعلى درجات، ولو قولت مش معناه إنه ملوش مكان ليه مكان، والدكتور طارق شوقي ووزير التعليم العالي هيتكلموا في الموضوع دا".

وأوضح السيسي: "الامتحانات والإجراءات متعملتش عشان تعذب الأسر وتضيع مستقبل أبناءها، وإلا يبقى إحنا ناس مش كويسين، مضيفًا: "قد تكون النتائج مش زي ما كانت قبل كده".

ولفت الرئيس: "المشكلة أننا قعدنا 50 سنة متغيرناش، وبيقنا كلنا أسرى للواقع اللي متغيرش، و منغيرش إلا لأجل المصلحة".

ووجّه الرئيس السيسي، رسالة طمأنة لأولياء الأمور: "حرصنا على أن التطوير يهدف إلى تحسين العملية التعليمية وليس هدم مستقبل أبناء وهتشوفوا دا، حتى لو انخفضت المجاميع هتدخل الكليات بأعلى المجموع".​