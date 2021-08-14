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الرئيس السيسي بإفطار الأسرة المصرية: "أتقبل النقد ومستعد أسمع أي حاجة"

07:44 م السبت 14 أغسطس 2021
الرئيس السيسي بإفطار الأسرة المصرية: "أتقبل النقد ومستعد أسمع أي حاجة"

الرئيس السيسي

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة جديدة للشعب المصري، خلال إفطاره مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عددًا من مشروعات الإسكان، قائلًا: "أنا مستعد أسمع أي حاجة، وأي نقد، وأي سؤال ممكن تسألوه".

وأضاف الرئيس السيسي: "أنا أتكلم دائمًا حسب فهمي، وحسب معرفتي، والأمانة التي تقتضيها إني أتكلم مع الناس.. وأوجّه من خلالكم التحية للمصريين.. وأقول إن ما تحقق خلال السنوات الماضية المفروض إن حالنا ما يبقاش كده.. المفروض إن الواقع اللي كان موجود في مصر خلال السنين اللي فاتت بدون تحديد فترة وغيره لا يمكن أن يكون المناسب.. إلا أن نقوم بتعديل الوضع".

وكرّم الرئيس السيسي عددًا من النماذج المشاركة في المشروعات القومية للإسكان.

إفطار الاسرة المصرية الرئيس السيسي النقد مشروعات الإسكان

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