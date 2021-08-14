حدث في 8 ساعات| السيسي يكشف أسباب مراجعة دعم الخبز ونتيجة الثانوية رسميًا في هذا اليوم

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، السيسي يكشف أسباب مراجعة دعم الخبز، مجلس الوزراء ينفي انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية، التعليم تعلن رسميًا نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: