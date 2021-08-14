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مخالفات البناء| ننشر صورة تقرير السلامة الإنشائية والأوراق المطلوبة للتصالح "مستند"

05:45 م السبت 14 أغسطس 2021
مخالفات البناء| ننشر صورة تقرير السلامة الإنشائية والأوراق المطلوبة للتصالح "مستند"

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

يعد تقرير السلامة الإنشائية للمباني والعقارات المخالفة التي تقدم أصحابها بطلبات تصالح عن المخالفات المرتكبة في شأنها من أهم المستندات المطلوبة والتي لا تهاون فيها أو تراجع عنها.

وينشر "مصراوي" نموذج التقرير الفني للسلامة الإنشائية للمبنى وتفاصيل المستندات والأوراق المطلوبة للحصول عليه، والتي تأتي كما يلي:

أولًا- معلومات عامة وتشمل:

1- معلومات تفصيلية عن المبنى ومن بينها (العنوان، رقم الترخيص، تاريخ الترخيص).
2- معلومات عن المكتب الهندسي الذي يتولى إعداد تقرير السلامة الإنشائية.
3- معلومات عن صاحب الترخيص ورقمه القومي وصفته وعنوانه.

ثانيًا- معاينة المبنى القائم وتشمل:

1- عدد الأدوار.
2- مسطح الدور الأرضي.
3- النظام الإنشائي.
4- نظام الأسقف.
5- استخدامات المبنى.
6- نوعية الطوب المستخدم في البناء.

ثالثًا: أعمال الاختبارات والجسات.

رابعًا: العيوب الموجودة بالمبنى.

خامسًا: الخلاصة والتوصيات.

ويعتبر هذا التقرير الهندسي محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وفقًا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.

تقرير-السلامة-الإنشائية-1تقرير-السلامة-الإنشائية

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