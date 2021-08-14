العمل بدون ترخيص.. "السياحة" تغلق 4 شركات سياحية
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، قرار وزارة السياحة والآثار، الإدارة المركزية لشركات السياحة، رقم 635 لسنة 2021، بشأن الغلق الإداري لمقرات 4 شركات سياحية.
ونص القرار في المادة الأولى على: "يغلق إداريًا المقرات الآتية ذكرها بعد، وذلك لمزاولتهم العمل السياحي بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة والآثار".
ونصت المادة الثانية: "تخطر مصلحة الضرائب عن المقرات السابق ذكرها لمزاولتهم العمل بدون ترخيص ولمحاسبتهم ضريبيًا طوال الفترة السابقة، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار".
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