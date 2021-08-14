إشادة برلمانية بمواجهة تعديات مطرب المهرجانات "حمو بيكا" أمام منزله بالبيطاش

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب، بقيام حي العجمي بحملة مكبرة لإزالة التعديات أمام منزل مطرب المهرجانات حمو بيكا، بمنطقة البيطاش بالعجمي، بعد أن اشتكى أهالي المنطقة من وضع "حمو بيكا" حواجز أسمنتية وسلاسل لمنع وقوف السيارات أمام منزله؛ مما أعاق حركة المرور بالشارع، وأزالت الأجهزة التنفيذية بحي العجمي كل التعديات من الحواجز الأسمنتية.

وقال راضي، في بيان له اليوم السبت، إن المطربين والفنانين الكبار في زمن الفن الجميل كانوا يمثلون القدوة والمثل في الالتزام بالقانون، مؤكدًا أن مطربي المهرجانات أساؤوا إساءة بالغة إلى الفن والقانون والقيم والتقاليد المصرية العريقة.

وكانت منطقة العطارين بالإسكندرية قد شهدت واقعة أخرى؛ حيث تم ضبط سيارة مغني المهرجانات حمو بيكا بعد تركها في الطريق العام وفي مكان غير مخصص لوجود السيارات؛ مما دفع ضابط المرور النقيب شاهر قمرة، بوضع الكلابشات في السيارة، وتحرير مخالفة للسيارة، بالإضافة إلى اكتشافه عدم وجود رخصة السيارة، وعددًا من المخالفات المرورية.

وحرر ضابط المرور المخالفة للسيارة، والتي تضمنت ركن سيارة في الممنوع، وتغيير لون السيارة، وعدم وجود رخصة سارية، ووجود زجاج ملون، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيل حمو بيكا بكفالة 10 آلاف جنيه والتحفظ على السيارة.