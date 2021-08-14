وزير الإسكان يصدر قرارا بإضافة 13 عقارا لسجل المباني ذات الطراز المتميز بالقاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، السبت، قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 482 لسنة 2021.

ونص القرار في المادة الأولى: إضافة نحو 13 عقارا بحي وسط القاهرة لسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة، موضحين بالأرقام في القرار المرفق.

ونص القرار في المادة الثانية، بحذف العقار الكائن في شارع أحمد ماهر- المحمودية (مدرسة محمود سامي البارودي) برقم كود (4535008) من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة البحيرة.