ليست وحدات سكنية فقط.. "الإسكان": ننفذ 10 أضعاف ما كان يتم من شقق ومشروعات

كتب- محمد عبد الناصر:

ناقش الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، في قطاع الإسكان، خلال كلمته اليوم السبت، في افتتاح عدد من المشروعات؛ منها مشروعات سكنية بمدينة بدر، وأخرى بمدن شرق القاهرة، بحضور الرئيس السيسي.

ونستعرض أهم ما جاء في كلمة وزير الإسكان في النقاط التالية:

- عناصر لتنفيذ المشروعات السكنية؛ أولها اختيار المواقع، وهذا كان أحد الأسباب التي تؤدي سابقًا إلى عدم نجاح مشروعات الإسكان، والارتباط بشبكات الطرق والاتصال بوسائل النقل الجماعي، وثانيها تصميم المبنى والوحدة السكنية؛ حيث تقدم الدولة في هذا الصدد تصميمات معمارية متنوعة تلائم مختلف الأماكن، وعادات وتقاليد المجتمع المصري، دون تمييز طبقي في المستوى الاقتصادي، وثالثها إدارة العمران.

- في برنامج الإسكان الاجتماعي يتم تقديم دعم نقدي يتراوح بين 5 و60 ألف جنيه للمواطن، وفقًا لمستوى الدخل، بجانب 5 أشكال للدعم غير النقدي (تكلفة الأرض- تكلفة المرافق- تعويضات المقاولين- فروق الأسعار- دعم سعر فائدة التمويل العقاري).

- تتراوح قيمة الدعم غير النقدي للوحدة بين 250 و300 ألف جنيه؛ بحيث يتحمل المواطن في النهاية من 40: 50% فقط من إجمالي تكلفة الوحدة السكنية.

- توجد 30 مؤسسة (22 بنكاً- 8 شركات للتمويل العقاري) مشاركة في مبادرة التمويل العقاري لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي.

- بلغ إجمالي عدد المستفيدين حتى الآن من الإسكان الاجتماعي 371 ألفًا، بإجمالي 38 مليار جنيه تمويلًا عقاريًّا.

- تبلغ الزيادة السنوية للسكان 2- 2.5 مليون نسمة؛ مما يتطلب معه توفير 500- 600 ألف وحدة سكنية سنويًّا، تقوم الدولة بتوفير الجزء الأكبر منها، بجانب الفجوة بين العرض والطلب، والذي بلغ 2.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2014.

- على مدى 29 سنة من (1976: 2005)، أنشأت الدولة 1.25 مليون وحدة سكنية، بمعدل نحو 42 ألف وحدة سنوياً، وفي خلال 9 سنوات، من (2005: 2014)، تم إنشاء 383 ألف وحدة سكنية، بمعدل 48 ألف وحدة سنويًّا.

- خلال سبع سنوات فقط، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014 وحتى 2021، تم وجارٍ تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، بمعدل 225 ألف وحدة سنويًّا، وهو ما يُعادل 5 أضعاف المعدل في السنوات السابقة، هذا بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل (1.7 مليون وحدة).

- لدينا الآن 1.5 مليون وحدة تم وجارٍ تنفيذها، منها 775 ألف وحدة إسكان اجتماعي، بما نسبته 52%، و375 ألف وحدة بإسكان بديل العشوائيات، ومبادرة تطوير عواصم المحافظات، بما نسبته 25%، بإجمالي 77% للإسكان الاجتماعي والسكن البديل، بجانب 150 ألف وحدة بالإسكان المتوسط، بما نسبته 10%، و200 ألف وحدة بالإسكان المتميز؛ بما نسبته 13%، ومن المستهدف حتى عام 2024 تنفيذ 2.24 مليون وحدة.

- اعتمدت سياسة الإسكان من عام 2014 على 3 محاور رئيسية: (دعم- مساندة- إتاحة)؛ حيث يتم توجيه الدعم إلى فئات الدخل المنخفض، وتوجه المساندة لفئات الدخل المتوسط، لتوفير وحدات بمساحات متنوعة بهامش ربح بسيط، حتى لا تتآكل هذه الفئة.

- نطرح إعلانات للمواطنين، ويتم التنفيذ وفقاً للعرض والطلب، ورغبات المواطنين، حيث يبلغ 47% من الإسكان الاجتماعي والسكن البديل في إقليم القاهرة الكبرى.

- بلغ إجمالي ما تم إنفاقه بالمدن الجديدة شرق القاهرة منذ عام 2014 وحتى الآن، 111 مليار جنيه، (62 مليار جنيه في قطاع الإسكان، لتنفيذ 300 ألف وحدة سكنية- 6.5 مليار جنيه في قطاع الخدمات، لإنشاء 618 مبنى خدمياً- 18.5 مليار جنيه في قطاع الطرق- 24.3 مليار جنيه في قطاع المرافق)، منها 97 مليار جنيه تم إنفاقها على المدن الجديدة (الأجيال السابقة- 6 مدن)، وهذه التكلفة غير متضمنة الإنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطرق المُنفذة من الهيئة الهندسية، موضحاً أننا سنفتتح اليوم مشروعات الإسكان بقطـاع شـــرق القاهـــرة، بمدن (بدر- 15 مايو- القاهرة الجديدة- العبور الجديدة)، بإجمالي 67 ألف وحدة بمشروع سكن كل المصريين (اجتماعي- سكن مصر- دار مصر- جنة).

- في مدينة بدر، بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتى 2021، 22.5 مليار جنيه (13 مليار جنيه في قطاع الإسكان، لتنفيذ 72 ألف وحدة سكنية- مليار جنيه في قطاع الخدمات- 2 مليار جنيه في قطاع الطرق- 6.5 مليار جنيه في قطاع المرافق)، وسيتم اليوم افتتاح المرحلة الأولى من سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة والمُقام بمدينة بدر، لعدد (9024 وحدة سكنية)، والذي يتم تنفيذ المرحلة الثانية منه بعدد 4704 وحدات، وكذا المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بالحيين السابع والخامس، لعدد (14400 وحدة سكنية)، والمرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي بالامتداد الشرقي للمدينة، لعدد (3720 وحدة سكنية)، ومشروعـات إسكـان اجتماعـي بمواقع مختلفة تم تسكينها، لعدد (17804 وحدات سكنية)، ومشروعـات إسكان متوسـط بمواقع مختلفة تم تسكينها، لعدد (2928 وحدة سكنية).

- في مدينة 15 مايو، بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتى 2021، 7.8 مليار جنيه (5 مليارات جنيه في قطاع الإسكان، لتنفيذ 27.5 ألف وحدة سكنية- 300 مليون جنيه في قطاع الخدمات لتنفيذ 30 مشروعاً خدمياً- 500 مليون جنيه فى قطاع الطرق لتنفيذ 21 مشروعاً بأطوال 143 كم- 2 مليار جنيه في قطاع المرافق لتنفيذ 36 مشروع مرافق وبنية أساسية)، وسيتم اليوم افتتاح المرحلة الأخيرة من مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ290 (1512 وحدة سكنية)، ومشروع دار مصر لعدد (1260 وحدة سكنية).

- مدينة القاهرة الجديدة، بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتى 2021، 28 مليار جنيه (14 مليار جنيه في قطاع الإسكان، لتنفيذ 50.6 ألف وحدة سكنية- 500 مليون جنيه في قطاع الخدمات لتنفيذ 23 مبنى خدميًّا- 7.5 مليار جنيه في قطاع الطرق- 6 مليارات جنيه في قطاع المرافق)، وسيتم اليوم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع جنة (1260 وحدة سكنية)، والمرحلة الأولى من مشروع سكن مصر الأندلس لعدد (1920 وحدة سكنية)، ومشروع سكن مصر بشمال طريق السخنة (1488 وحدة سكنية).

وفي مدينة العبور الجديدة، بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتى 2021، 13 مليار جنيه (12 مليار جنيه في قطاع الإسكان، لتنفيذ 58.4 ألف وحدة سكنية- 200 مليون جنيه في قطاع الخدمات لتنفيذ 39 مشروعاً خدمياً- 600 مليون جنيه في قطاع الطرق لتنفيذ 140 كم طرق- 200 مليون جنيه في قطاع المرافق)، وسيتم اليوم افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي لعدد (10824 وحدة سكنية)، والمرحلة الأولى من مشروع سكن مصر (696 وحدة سكنية).