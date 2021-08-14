أيمن عشماوي يكشف لمصراوي كواليس الحريق المجاور لآثار ميت رهينة

كتب- مصراوي:

قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات لمصراوي، إن الحريق المحدود الذي نشب ظهر اليوم بالحلفا والهيش الموجودة بمنطقة آثار ميت رهينة، لم يكن في المنطقة الأثرية أو مجاور لأي من الآثار الموجودة، وإنما خلف منطقة انتظار السيارات، ولم ينتج عنها أي خسائر في الأرواح أو في الآثار.

وقال عشماوي: جاء هذا الحريق بسبب درجة الحرارة المرتفعة في الجو، وقد أبلغنا الدفاع المدني ووصلت سيارات الإطفاء مبكرا،

وحول تكرار هذا الحريق كل عام، قال عشماوي: هذه المساحة محدودة تبلغ مساحتها ١٠ أمتار في ٢٠ مترا، وبعض النباتات الجافة مع حرارة الجو تحترق، ونعتمد على المقاومة اليدوية في إزالة هذه الحشائش الجافة، وبعض البدائل الكيماوية البسيطة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، منذ قليل في بيان صحفي، أنه تم منذ قليل السيطرة علي حريق محدود نشب بالحلفا والهيش الموجودة خلف منطقة انتظار السيارات بمنطقة آثار ميت رهينة بسبب شدة حرارة الجو.

وقال عشماوي: تمت السيطرة على الحريق دون وقوع أية خسائر في الآثار الموجودة بالمنطقة أو إصابات في الأرواح، حيث أن الحريق بعيد تمامًا عن المعالم الأثرية بالمنطقة.

بسبب حرارة الجو.. حريق خلف منطقة انتظار السيارات بمنطقة آثار ميت رهينة​