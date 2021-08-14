مجلس الوزراء ينفي انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية

كتب محمد غايات

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في بعض محافظات الجمهورية، غير صحيح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في أي من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن مصر خالية تماماً من مرض حمى الوادي المتصدع، وأن الوضع الصحي للماشية بمحافظات الجمهورية آمن تماماً، مُشددةً على توفير التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية ضد أي أمراض وبائية قد تؤثر على الماشية، مُشيرةً إلى أنه تم البدء في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية في 26 يونيو 2021، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، حيث تم إعطاء أكثر من 3.9 مليون جرعة حتى يوم 4 أغسطس الجاري.

وفي سياق متصل، تم تحصين 2 مليون و58 ألفاً و932 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم (مليون و114 ألفاً و164 رأس أبقار - 565 ألفاً و530 رأس جاموس - 315 ألفاً و755 رأس أغنام - 63 ألفاً و483 رأس ماعز حتى 4 أغسطس 2021)، كما تم تحصين مليون و922 ألفاً و406 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم (997ألفاً و367 رأس أبقار - 556 ألفاً و566 رأس جاموس - 303 آلاف و300 رأس أغنام - 62 ألفاً و881 رأس ماعز - 2292 رأس جمال" حتى 4 أغسطس 2021).

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.​