رئيس نقابة الغزل والنسيج: نأمل في الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات صناعية قريبا

كتب- يوسف عفيفي:

قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن السنوات العجاف التي شهدتها الشركات وسياسات الأنظمة السابقة، هي التي أدت إلى انهيار صناعة الغزل والنسيج، وحولت مسار العديد من الشركات الرابحة التي كانت داعمة لاقتصاد البلاد إلى شركات جرى تخسيرها، وصعبت الأمور أمام إدارات الشركات في توفير الأجور ومستلزمات الإنتاج، وجعلت العمال لا يحصلون علي أبسط حقوقهم إلا بشق الأنفس.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العمالي الذي نظمته النقابة العامة للغزل والنسيج تحت عنوان: "نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج"، بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة، وقيادات نقابية عمالية، ورؤساء نقابات عامة، ورؤساء مجالس إدارة شركات غزل ونسيج، وأصحاب أعمال وممثلين عن جمعية المستثمرين ،ومهتمين بالشأن العمالي، وعدداً من نواب من مجلسي النواب والشيوخ، ولجان نقابية من مواقع العمل والإنتاج.

وأضاف إبراهيم، أن النقابة العامة للغزل والنسيج، كانت في مقدمة الصفوف الوطنية المدافعة عن تلك الصناعة وحقوق العمال المشروعة، وقدمت الحلول ،وعقدت العديد من المؤتمرات.. ولكن لا حياة لمن تنادي".

وتابع: "إن عمال مصر فخورون بما أعلنه مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الدولة تطرح وتتبنى خطط طموحة لصناعة الغزل والنسيج في مصر تقوم على تضافر جهود الدولة وكل العاملين القائمين على تلك الصناعة من خلال إنشاء العديد من المصانع، والمدن الصناعية.

وأعرب إبراهيم، عن أمله في الوصول بحجم الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار على الأقل خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن تقدم الصناعة في مصر يعتمد على التزام وجهد وكفاءة العمالة المصرية، وقوله أن استمرار النجاح ليس أمرا سهلا ولكنه يحتاج إلى جهد ووقت والتزام.

وتابع: "صناعة الغزل والنسيج بدأت في مصر منذ أكثر من 200 عام، وحققت تقدما ونجاحا كبيرا في فترة الأربعينات، لكن خلال السنوات الماضية تعرضت لمشكلة كبيرة لسوء إدارة المصانع، وتأكيده على أن الدولة لا تسعى فقط أن تكون المشروعات جديدة وشكلها جيد إلا أن الإدارة الجيدة والتواصل الجيد مع العمالة يسهم في نجاح أي مشروع، وهي السياسات والدور الذي تحرص عليه النقابة العامة للغزل والنسيج".

ورصد إبراهيم خلال كلمته الإنجازات التي حققتها النقابة العامة والاستثمارات التي تحققها، حيث دعا إلى سرعة إجراء تعديلات على قانوني العمل والتأمينات بما يحقق الاستقرار والأمان للعمال.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الرئيس الوحيد الذي اهتم بملف الغزل والنسيج وكلف الحكومة بضرورة إصلاح الخلل الموروث بالشركات، وإعادتها إلى ما كانت عليه، ونؤكد هنا على أن ما حدث خلال السبع سنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، عبور جديد، و انجازات حقيقية على أرض الواقع، يساندها عمال مصر.​