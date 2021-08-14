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الزراعة: انطلاق قافلة معهد التناسليات الحيوانية البيطرية في محافظة البحيرة لعلاج الماشية

02:10 م السبت 14 أغسطس 2021
الزراعة: انطلاق قافلة معهد التناسليات الحيوانية البيطرية في محافظة البحيرة لعلاج الماشية

قافلة معهد التناسليات الحيوانية البيطرية

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، انطلاق القافلة البيطرية المجانية التي ينظمها المعهد في محافظة البحيرة، ضمن إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم لصغار المزارعين والمربين .

وأضاف حسن، في بيان له،السبت، أن الوزارة تستهدف االقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة بمراكز التحرير والمحمودية والرحمانية وأبو حمص وإيتاي البارود وكوم حمادة في الفترة من ١٤ حتى ١٩ اغسطس ٢٠٢١ وتقدم القافلة العلاج المجاني وإجراء العمليات الجراحية والفحص التناسلي والتلقيح الصناعي والمسح الوبائي والتحصين غير السيادي والتدريب للأطباء البيطريين على أحدث التقنيات ونقل التكنولوجيا البحثية إلى المجال التطبيقي في القرية المصرية للمساهمة في توفير حياة كريمة لصغار المربيين.

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معهد التناسليات الحيوانية البيطرية لبحيرة لاج الماشية لدكتور هاني حسن لسيد القصير

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