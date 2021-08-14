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محدش يقدر على كده.. السيسي يكشف أسباب مراجعة دعم الخبز.. ويؤكد: وزير التموين بيدرس

01:59 م السبت 14 أغسطس 2021
محدش يقدر على كده.. السيسي يكشف أسباب مراجعة دعم الخبز.. ويؤكد: وزير التموين بيدرس

منظومة دعم الخبز

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية، اليوم السبت، بمدينة بدر، عن تفاصيل تحركات الحكومة لتعديل منظومة دعم الخبز.

وقال الرئيس السيسي: الناس استغربت أوي لما اتكلمت في رغيف العيش، قالك أنت بتتكلم في الموضوع ده ليه.

وأضاف الرئيس: كل الناس تستقبل كلامي بإن أنا باختار الطريق الصعب أوي مش السهل، السهل كنت سبت الناس الغلابة كده وزودت العيش شوية وزودت التموين شوية وخلاص.

وتابع: خلال السنين اللي فاتت اتعملت منظومات كتير كانت مترتبة على ظروف وأوضاع موجودة في الوقت ده، الظروف دي مش ممكن نقبل أنها تستمر كده علطول، مش هلغي الدعم، هنعيد تنظيمه.

وواصل: رغيف العيش لما زاد من قرشين لـ 5 قروش كان تكلفته وقتها 18 قرش، دلوقتي بيتكلف 65 قرش طيب هوا النهاردة لما كان دخل الفرد في 2011 أقل من 400 و500 جنيه ووصلناه لـ 2400 الحد الأدنى للمرتبات، بنحاول نحسن أحوال الناس وخلي بالكم التحسين مش أموال بس، ولكن ضبط نمو سكاني، موارد الدولة كانت في 1900 شكل ودلوقتي شكل تاني، قيمة الجنيه دلوقتي مش زي قيمته من 100 سنة.

واستطرد الرئيس السيسي، موجها حديثه لوزير التموين: الدكتور علي بيدرس دلوقتي موضوع الخبز، أنا بتصدى لقضايا واستفيد من الفرص علشان اتكلم معاكم علشان أقولكم الحال اللي كنا فيه كان غير قابل للاستمرار أو النجاح.

وأكد الرئيس: فضل الرغيف بـ 5 قروش وبيتكلف 65 قرش، طيب ده كلام، الدعم كان في الأول بيتقدم لـ 30 مليون إنسان دلوقتي بيقدم لـ 60 أو 70 مليون يبقى النمو اللي حصل وزيادة الأعباء على أمرين قيمة السلعة وحجم المستفيدين، ده كلام هنقدر نستمر فيه علطول، لما نبقى 120 أو 150 مليون، مين يقدر على كده.

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