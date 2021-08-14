بعد واقعة ياسمين عبد العزيز.. أول تحرك برلماني وطلب مناقشة قانون المسؤولية الطبية

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بضرورة مناقشة مشروع القانون بشأن المسؤولية الطبية، الذي تقدمت به إلى مجلس النواب خلال البرلمان الماضي؛ خصوصًا بعد الإهمال المتكرر من قِبل الأطباء بالمستشفيات، والذي قد يودي بحياة المريض أو يدخله في حالة غيبوبة تامة؛ وهو ما حدث مؤخرًا مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تعرضت إلى وعكة صحية وخيمة بسبب خطأ طبي.

وأوضحت عبد الحليم، خلال بيان لها اليوم السبت، أن الدستور في المادة 18 منه نص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وأضافت عضو مجلس النواب أن هناك التزامًا دستوريًّا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم؛ بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، خصوصًا في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، ويعتدى عليه ويحبس أيضًا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ؛ وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض.

وأكدت البرلمانية أن هناك أخطاء طبية كثيرة بسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة؛ وهي ليست جريمة ولا تستوجب عقاباً عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية، والعيادة مرخصة، فهي ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ وهو ما يسمى المسؤولية الطبية وليس جهلًا أو عدم كفاءة من الطبيب.