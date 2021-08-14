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وقع من على السقالة.. تفاصيل وفاة مصري بالأردن وتعويض أسرته

12:46 م السبت 14 أغسطس 2021
وقع من على السقالة.. تفاصيل وفاة مصري بالأردن وتعويض أسرته

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان مصري توفي إثر سقوطه من بناية في أثناء عمله بالأردن، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل. بحسب بيان.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وأوضح الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان - الأردن، في تقريره للوزير، أن العامل المصري محمد رجب علي خليل، توفي أثناء عمله، نتيجة وقوعه من علي سقالة يعمل عليها من بناية.

وأضاف التقرير، أن العامل المتوفي من محافظة المنيا، وجار المتابعة مع القنصلية لشحن الجثمان وسيقوم المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول علي مستحقاته المالية.

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محمد سعفان وزارة القوى العاملة الأردن السفارة المصرية بعمان

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